UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Нічний обстріл Київщини: пошкоджені будинки, госпіталізовані люди з отруєнням чадним газом

Фото: під удар РФ потрапили будинки мирних людей (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росія в ніч на 9 січня атакувала Київську область. В регіоні внаслідок ударів РФ горіли будинки, а кілька людей отруїлися чадним газом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Миколи Калашника.

"У Броварському районі з підвального приміщення приватного будинку, де сталася пожежа внаслідок ворожої атаки, деблоковано трьох дорослих і дитину 5 років. Усі постраждалі з отруєнням чадним газом госпіталізовані до місцевої лікарні", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, ще один чоловік через ворожі обстріли отримав різану рану передпліччя. Всю необхідну допомогу йому надали на місті.

Загалом, згідно допису Калашника, наслідки фіксуються щонайменше у чотирьох районах області. В основному під ударами - будинки мирних людей. Зокрема, наразі відомі наступні наслідки:

  • Вишгородський район - пошкоджено приватний будинок;
  • Обухівський район - пошкоджено складські приміщення та приватний будинок;
  • Броварський район - пожежі у трьох приватних будинках, виробничо-складській будівлі та гаражах. Усі вони ліквідовані;
  • Бориспільський район - пошкоджено два приватні будинки.

"Прошу всіх залишатися у безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких", - додав глава Київської ОВА.

Масштабний обстріл України

Нагадаємо, що в ніч з 8 на 9 січня росіяни здійснили чергову комбіновану атаку по Україні. Ворог запустив дрони і ракети, основною метою РФ стали Київ і Львів.

Зокрема, Київ був атакований безпілотниками, балістикою і крилатими ракетами. У столиці в результаті обстрілу фіксуються пошкодження, руйнування, пожежі і не тільки.

Крім того, ворог вночі завдав удару по Львову. У місті було зафіксовано влучання по об'єкту критичної інфраструктури. Влада і військові не виключають, що це була ракета "Орєшник", від точної інформації поки немає.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніКиївська область