Нічний обстріл Київщини: пошкоджені будинки, госпіталізовані люди з отруєнням чадним газом

Росія в ніч на 9 січня атакувала Київську область. В регіоні внаслідок ударів РФ горіли будинки, а кілька людей отруїлися чадним газом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Миколи Калашника.
"У Броварському районі з підвального приміщення приватного будинку, де сталася пожежа внаслідок ворожої атаки, деблоковано трьох дорослих і дитину 5 років. Усі постраждалі з отруєнням чадним газом госпіталізовані до місцевої лікарні", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, ще один чоловік через ворожі обстріли отримав різану рану передпліччя. Всю необхідну допомогу йому надали на місті.
Загалом, згідно допису Калашника, наслідки фіксуються щонайменше у чотирьох районах області. В основному під ударами - будинки мирних людей. Зокрема, наразі відомі наступні наслідки:
"Прошу всіх залишатися у безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких", - додав глава Київської ОВА.
Нагадаємо, що в ніч з 8 на 9 січня росіяни здійснили чергову комбіновану атаку по Україні. Ворог запустив дрони і ракети, основною метою РФ стали Київ і Львів.
Зокрема, Київ був атакований безпілотниками, балістикою і крилатими ракетами. У столиці в результаті обстрілу фіксуються пошкодження, руйнування, пожежі і не тільки.
Крім того, ворог вночі завдав удару по Львову. У місті було зафіксовано влучання по об'єкту критичної інфраструктури. Влада і військові не виключають, що це була ракета "Орєшник", від точної інформації поки немає.