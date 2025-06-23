Нічний обстріл Києва: кількість загиблих зросла до 5 людей

Минулої ночі російські терористи поцілили у житловий будинок. Внаслідок удару є загиблі, близько 20 людей зазнали поранень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та мера Києва Віталія Кличка.
Рятувальники спочатку повідомили про 4 загиблих і 13 постраждалих. Однак згодом інформація була видалена й в офіційному повідомленні лишаються попередні дані про 3 загиблих.
Рятувальники вивели з-під уламків 10 людей, серед яких 2 дітей та вагітна жінка.
У ДСНС також оприлюднили моторошне відео руйнувань житлового будинку в Шевченківському районі, попередньо, через приліт ракети.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що наразі у зруйнованому будинку в Шевченківському районі загинули 5 людей.
"Загалом у місті 19 потерпілих. 8 з них перебувають у стаціонарах міських лікарень.
У пошкодженому будинку працюють рятувальники, чергують медики", - зазначив міський голова.
В ніч на 23 червня російський агресор атакував Україну ударними дронами, а також крилатими і балістичними ракетами.
Головними цілями обстрілу були Київ та Київська область. У столиці зафіксовані численні пошкодження житлових і адміністративних будівель.
Зокрема, пошкоджено інфраструктуру станції метрополітену "Святошин".
У Київській області через падіння уламків загорілися приватні будинки та пошкоджено готель. Є загибла і багато поранених.
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