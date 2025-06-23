Нічний обстріл Києва: кількість загиблих зросла до 5 людей

Рятувальники спочатку повідомили про 4 загиблих і 13 постраждалих. Однак згодом інформація була видалена й в офіційному повідомленні лишаються попередні дані про 3 загиблих.

Рятувальники вивели з-під уламків 10 людей, серед яких 2 дітей та вагітна жінка.

У ДСНС також оприлюднили моторошне відео руйнувань житлового будинку в Шевченківському районі, попередньо, через приліт ракети.

Оновлено 07:27

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що наразі у зруйнованому будинку в Шевченківському районі загинули 5 людей.

"Загалом у місті 19 потерпілих. 8 з них перебувають у стаціонарах міських лікарень.

У пошкодженому будинку працюють рятувальники, чергують медики", - зазначив міський голова.