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Нічний обстріл Києва: кількість постраждалих зросла до 22

Четвер 10 липня 2025 14:29
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Нічний обстріл Києва: кількість постраждалих зросла до 22 Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість постраждалих у Києві внаслідок нічного масованого комбінованого обстрілу зросла до 22.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка.

"Люди, які отримали поранення внаслідок чергового терору Росії, продовжують звертатись за допомогою. Станом на 13:50 вже відомо про 22 постраждалих осіб", - заявив Ткаченко.

Обстріл України у ніч на 10 липня

Уночі Росія здійснила масштабну повітряну атаку, випустивши 415 засобів ураження. Серед них - 397 ударних дронів Shahed та дронів-приманок, вісім балістичних ракет "Іскандер-М", шість крилатих ракет Х-101 і чотири ракети зенітного комплексу С-300.

Основний удар припав на Київ. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 178 цілей, ще 204 дрони та ракети було збито з курсу або нейтралізовано засобами радіоелектронної боротьби.

Як розповіла речниця Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) Світлана Водолага, рятувальники зранку працювали на 16 локаціях у Києві.

Більше про наслідки обстрілу в столиці - в матеріалі РБК-Україна.

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