Нічний обстріл Києва: в ДСНС розповіли про ситуацію в місті

Обстріл України у ніч на 10 липня

У ніч на 10 липня Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку, випустивши загалом 415 засобів ураження. Серед них - 397 ударних дронів Shahed та імітаційних безпілотників, а також вісім балістичних ракет типу "Іскандер-М", шість крилатих ракет Х-101 і чотири ракети С-300.

Основний удар припав на Київ. За даними Повітряних сил, сили ППО знищили 178 повітряних цілей, ще 204 були знешкоджені внаслідок роботи засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Подробиці щодо наслідків обстрілу в столиці - в матеріалі РБК-Україна.

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