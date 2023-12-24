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Нічний обстріл Херсона. Кількість постраждалих й загиблих зросла, розпочато розслідування

Фото: Нічний обстріл Херсона. Кількість постраждалих й загиблих зросла, розпочато розслідування (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В ніч проти 24 грудня російські терористи масовано обстріляли Херсон. Внаслідок ударів постраждали дев'ятеро людей, також є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.

Розпочато розслідування

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством", - пише пресслужба. 

Постраждалі й загиблі 

Внаслідок влучання снаряда у житловий будинок загинуло літнє подружжя. Також рятувальники деблокували тіло ще одного чоловіка в іншій будівлі. 

Тіло ще однієї жертви було деблоковано після влучання ворожого снаряду в багатоповерхівку

"Наразі відомо, що поранення отримали девʼять містян, серед них 15-річна дитина", - пише прокуратура. 

Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, серед постраждалих також 54-річний херсонець, який отримав контузію та поранення ноги. Він відмовився від госпіталізації. 

Під час обстрілів були пошкоджені: 

  • приватні та багатоквартирні будинки;
  • навчальний та медичний заклад;
  • обʼєкти критичної інфраструктури;
  • автотранспорт. 
 

Фото: Нічний обстріл Херсона. Кількість постраждалих й загиблих зросла, розпочато розслідування (t.me/dsns_telegram/23887)

Ситуація в Херсонській області 

Після звільнення ЗСУ правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

За словами Прокудіна, протягом минулої доби, 23 грудня, ворог здійснив 88 обстрілів по території регіону, випустивши 425 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, БПЛА та авіації, з них - 2 ракетних. По Херсону прилетів 71 снаряд. 

Терористи поцілили: 

  • у житлові квартали населених пунктів області;
  • медичні установи, навчальний заклад та об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні.

"Через російську агресію 4 людини загинули, ще 9 - дістали поранення, із них - 1 дитина", - розповів голова ОВА. 

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