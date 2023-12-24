Начато расследование

"Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством", - пишет пресс-служба.

Пострадавшие и погибшие

В результате попадания снаряда в жилой дом погибли пожилые супруги. Также спасатели деблокировали тело еще одного мужчины в другом здании.

Тело еще одной жертвы было деблокировано после попадания вражеского снаряда в многоэтажку.

"Пока известно, что ранения получили девять горожан, среди них 15-летний ребенок", - пишет прокуратура.

Как рассказывал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, среди пострадавших также 54-летний херсонец, получивший контузию и ранение ноги. Он отказался от госпитализации.

Во время обстрелов были повреждены:

частные и многоквартирные дома;

учебное и медицинское учреждение;

объекты критической инфраструктуры;

автотранспорт.

Фото: Ночной обстрел Херсона. Число пострадавших и погибших возросло, начато расследование (t.me/dsns_telegram/23887)

Ситуация в Херсонской области

После освобождения ВСУ правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

По словам Прокудина, за прошедшие сутки, 23 декабря, враг совершил 88 обстрелов по территории региона, выпустив 425 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, БПЛА и авиации, из них - 2 ракетных. По Херсону прилетел 71 снаряд.

Террористы попали:

в жилые кварталы населенных пунктов области;

медицинские учреждения, учебное заведение и объекты критической инфраструктуры в Херсоне.

"Из-за российской агрессии 4 человека погибли, еще 9 - получили ранения, из них - 1 ребенок", - рассказал глава ОГА.