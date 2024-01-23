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Нічний обстріл Харкова: пошкоджені будинки та газопровід, є постраждалі

Фото: росіяни обстріляли передмістя Харкова та місто Балаклія (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В ніч на вівторок, 23 січня, російські військові вдарили ракетами по передмістю Харкова. Внаслідок атаки виникла пожежа на газпроводі, є постраждалі серед цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергія Болвінова.

За його словами, в передмісті Харкова зафіксовані чотири прильоти ракет. Пошкоджені житлові будинки в приватному секторі.

"За попередніми даними, осколкові поранення там отримали діти, постраждала також одна жінка. В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей. Одна з ракет поцілила в газопровід. На місцях працюють всі служби", - зазначив Болвінов.

Він також додав, що ворог обстріляв двома ракетами С-300 оздоровчий табір у Балаклії.

Ракетний обстріл 23 січня

Вночі 23 січня близько 4:00 у Харкові пролунала серія вибухів. 

Згодом стало відомо, що агресор пошкодив житловий будинок.

Вранці після 7:00 у Харкові також пролунала серія вибухів, після чого в деяких районах міста зникла електроенергія.

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