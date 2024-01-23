ua en ru
Вт, 23 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нічний обстріл Харкова: пошкоджені будинки та газопровід, є постраждалі

Харків, Вівторок 23 січня 2024 07:44
UA EN RU
Нічний обстріл Харкова: пошкоджені будинки та газопровід, є постраждалі Фото: росіяни обстріляли передмістя Харкова та місто Балаклія (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В ніч на вівторок, 23 січня, російські військові вдарили ракетами по передмістю Харкова. Внаслідок атаки виникла пожежа на газпроводі, є постраждалі серед цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергія Болвінова.

За його словами, в передмісті Харкова зафіксовані чотири прильоти ракет. Пошкоджені житлові будинки в приватному секторі.

"За попередніми даними, осколкові поранення там отримали діти, постраждала також одна жінка. В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей. Одна з ракет поцілила в газопровід. На місцях працюють всі служби", - зазначив Болвінов.

Він також додав, що ворог обстріляв двома ракетами С-300 оздоровчий табір у Балаклії.

Ракетний обстріл 23 січня

Вночі 23 січня близько 4:00 у Харкові пролунала серія вибухів.

Згодом стало відомо, що агресор пошкодив житловий будинок.

Вранці після 7:00 у Харкові також пролунала серія вибухів, після чого в деяких районах міста зникла електроенергія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков
NEWS
З'явились фото наслідків обстрілу у Солом'янському районі Києва
З'явились фото наслідків обстрілу у Солом'янському районі Києва
DAILY
Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ