Ночной обстрел Харькова: повреждены дома и газопровод, есть пострадавшие
В ночь на вторник, 23 января, российские военные ударили ракетами по пригороду Харькова. В результате атаки возник пожар на газопроводе, есть пострадавшие среди гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова.
По его словам, в пригороде Харькова зафиксированы четыре прилета ракет. Повреждены жилые дома в частном секторе.
"По предварительным данным, осколочные ранения там получили дети, пострадала также одна женщина. В другом районе россияне разрушили санаторную школу для больных детей. Одна из ракет попала в газопровод. На местах работают все службы", - отметил Болвинов.
Он также добавил, что враг обстрелял двумя ракетами С-300 оздоровительный лагерь в Балаклее.
Ракетный обстрел 23 января
Ночью 23 января около 4:00 в Харькове прогремела серия взрывов.
Позже стало известно, что агрессор повредил жилой дом.
Утром после 7:00 в Харькове также прозвучала серия взрывов, после чего в некоторых районах города исчезла электроэнергия.
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