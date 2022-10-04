Нічний обстріл Харкова: в ОВА розповіли про жертву

Унаслідок нічного обстрілу російськими окупантами двох районів Харкова загинула місцева мешканка. Водночас від удару ворога пошкоджень зазнала критична інфраструктура.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Посадовець зазначив, що ворог завдав удару по місту після опівночі:
"На жаль, загинула 46-річна жінка. На місцях влучань працюють правоохоронці та фіксують злочини окупантів", - вказав Синєгубов.
В УЗ розповіли, що внаслідок обстрілу сталося знеструмлення мережі залізниці. Проте, затримки поїздів - мінімальні:
Приміське сполучення регіоном продовжується у всіх напрямках, але можливі затримки поїздів орієнтовно до 30 хвилин.
Харківський вокзал освітлений та продовжує працювати в штатному режимі.
Нагадаємо, у Харкові в ніч на 4 жовтня пролунали вибухи. У місті була оголошена повітряна тривога.
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