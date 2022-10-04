Ночной обстрел Харькова: в ОВА рассказали о жертве

Чиновник отметил, что враг нанес удар по городу после полуночи:

одна ракета ударила по предприятию в Холодногорском районе. Возник пожар, предварительно - пострадавших нет.

в Новобаварском районе ракетный удар повредил критическую инфраструктуру Также возник пожар. Спасатели локализовали последствия.

"К сожалению, погибла 46-летняя женщина. На местах попаданий работают правоохранители и фиксируют преступления оккупантов", - указал Синегубов.

Обесточивание сети УЗ - возможны задержки поездов

В УЗ рассказали, что в результате обстрела произошло обесточивание сети железной дороги. Тем не менее, задержки поездов - минимальные:

рейс №164 Киев - Харьков прибыл в Харьков с задержкой в 9 минут;

следующий поезд №725 Харьков - Киев отправится по графику в 08:28.

Пригородное сообщение по региону продолжается по всем направлениям, но возможны задержки поездов ориентировочно до 30 минут.

Харьковский вокзал освещен и продолжает работать в штатном режиме.