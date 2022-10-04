Ночной обстрел Харькова: в ОВА рассказали о жертве

В результате ночного обстрела российскими оккупантами двух районов Харькова погибла местная жительница. В то же время от удара врага повреждения получила критическая инфраструктура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Чиновник отметил, что враг нанес удар по городу после полуночи:
"К сожалению, погибла 46-летняя женщина. На местах попаданий работают правоохранители и фиксируют преступления оккупантов", - указал Синегубов.
В УЗ рассказали, что в результате обстрела произошло обесточивание сети железной дороги. Тем не менее, задержки поездов - минимальные:
Пригородное сообщение по региону продолжается по всем направлениям, но возможны задержки поездов ориентировочно до 30 минут.
Харьковский вокзал освещен и продолжает работать в штатном режиме.
Напомним, в Харькове в ночь на 4 октября раздались взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога.
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