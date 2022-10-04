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Ночной обстрел Харькова: в ОВА рассказали о жертве

Фото: Россияне обстреляли Харьков (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В результате ночного обстрела российскими оккупантами двух районов Харькова погибла местная жительница. В то же время от удара врага повреждения получила критическая инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Чиновник отметил, что враг нанес удар по городу после полуночи:

  • одна ракета ударила по предприятию в Холодногорском районе. Возник пожар, предварительно - пострадавших нет.
  • в Новобаварском районе ракетный удар повредил критическую инфраструктуру Также возник пожар. Спасатели локализовали последствия.

"К сожалению, погибла 46-летняя женщина. На местах попаданий работают правоохранители и фиксируют преступления оккупантов", - указал Синегубов.

Обесточивание сети УЗ - возможны задержки поездов

В УЗ рассказали, что в результате обстрела произошло обесточивание сети железной дороги. Тем не менее, задержки поездов - минимальные:

  • рейс №164 Киев - Харьков прибыл в Харьков с задержкой в 9 минут;
  • следующий поезд №725 Харьков - Киев отправится по графику в 08:28.

Пригородное сообщение по региону продолжается по всем направлениям, но возможны задержки поездов ориентировочно до 30 минут.

Харьковский вокзал освещен и продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, в Харькове в ночь на 4 октября раздались взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога.

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