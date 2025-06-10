Нічний наліт дронів на Київ: що відомо про постраждалих
Після однієї з найбільших повітряних атак РФ у Києві є постраждалі. Зокрема двоє перебувають у лікарнях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка.
"Наразі після нічної масованої атаки ворога на столицю в стаціонарах медзакладів міста перебувають двоє постраждалих", - повідомив Кличко.
Також він повідомив, що чотирьом громадянам надали допомогу амбулаторно.
Тим часом у пресслужбі поліції Києва повідомили, що серед постраждалих у Києві є один поліцейський.
Що відомо про наслідки масованої атаки РФ у Києві
Нагадаємо, що в ніч на 10 червня російські війська завдали одного з найбільших ударів по Києву. Протягом усієї сили ППО працювали над відбиттям ворожої атаки на місто.
Однак не обійшлося й без наслідків. Було зафіксовано пожежі та руйнування. Всього постраждали сім районів столиці. Зафіксовано падіння уламків дронів у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському, Солом’янському та Шевченківському районах Києва.
Ситуація по районах:
- В Оболонському районі значних ушкоджень зазнали квартири на нижніх поверхах в багатоповерховому будинку, а також десяток припаркованих поруч автомобілів. Загорілася будівля СТО.
- У Голосіївському районі столиці пошкоджено будівлю бізнес-центру.
- У Дарницькому районі зафіксовано влучання в житловий будинок, пошкоджено автомобілі та залізничне полотно.
- У Подільському районі - падіння уламків дронів біля АЗС.
- У Солом'янському районі пошкоджено приватний будинок та дах 16-поверхового багатоквартирного житлового будинку.
- У Шевченківському районі пошкоджено продуктовий ринок та бізнес-центр.
Зараз триває ліквідація наслідків атаки ворога на Київ, на місцях працюють рятувальники та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин.
РБК-Україна вже побувало на місцях та опублікувало фото та відео наслідків нальоту дронів та ракет на столицю.
Також ми дізналися, що під час нічної атаки більшість ударних дронів летіли саме на Київ. Також всі ракети ворог випустив по українській столиці.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.