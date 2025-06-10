Ночной налет дронов на Киев: что известно о пострадавших

После одной из крупнейших воздушных атак РФ в Киеве есть пострадавшие. В частности двое находятся в больницах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

"Сейчас после ночной массированной атаки врага на столицу в стационарах медучреждений города находятся двое пострадавших", - сообщил Кличко.

Также он сообщил, что четырем гражданам оказали помощь амбулаторно.

Тем временем в пресс-службе полиции Киева сообщили, что среди пострадавших в Киеве есть один полицейский.

Обновлено 11:34. Позже в эфире телемарафона начальник КГВА Тимур Ткаченко рассказал, что, по его данным, пострадали четыре человека в возрасте от 35 до 66 лет. Один в Дарницком районе, двое - в Оболонском, один - в Шевченковском. Все они госпитализированы с осколочными ранениями и другими травмами.

"Во время атаки был по меньшей мере один человек, который оказался под завалами. Но, как мне известно, там все нормально. Его удалось освободить без обращений за помощью и значительными травмами", - рассказал он.

Что известно о последствиях массированной атаки РФ в Киеве

Напомним, что в ночь на 10 июня российские войска нанесли один из крупнейших ударов по Киеву. В течение всей силы ПВО работали над отражением вражеской атаки на город.

Однако не обошлось и без последствий. Были зафиксированы пожары и разрушения. Всего пострадали семь районов столицы. Зафиксировано падение обломков дронов в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Подольском, Соломенском и Шевченковском районах Киева.

Ситуация по районам:

В Оболонском районе значительные повреждены квартиры на нижних этажах в многоэтажном доме, а также десяток припаркованных рядом автомобилей. Загорелось здание СТО.

В Голосеевском районе столицы повреждено здание бизнес-центра.

В Дарницком районе зафиксировано попадание в жилой дом, повреждены автомобили и железнодорожное полотно.

В Подольском районе - падение обломков дронов возле АЗС.

В Соломенском районе поврежден частный дом и крыша 16-этажного многоквартирного жилого дома.

В Шевченковском районе повреждены продуктовый рынок и бизнес-центр.

Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки врага на Киев, на местах работают спасатели и правоохранители, которые фиксируют очередное военное преступление.