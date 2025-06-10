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Ночной налет дронов на Киев: что известно о пострадавших

Киев, Вторник 10 июня 2025 10:57
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Ночной налет дронов на Киев: что известно о пострадавших Фото: в Киеве пострадали люди во время ночного массированного налета дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

После одной из крупнейших воздушных атак РФ в Киеве есть пострадавшие. В частности двое находятся в больницах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

"Сейчас после ночной массированной атаки врага на столицу в стационарах медучреждений города находятся двое пострадавших", - сообщил Кличко.

Также он сообщил, что четырем гражданам оказали помощь амбулаторно.

Тем временем в пресс-службе полиции Киева сообщили, что среди пострадавших в Киеве есть один полицейский.

Обновлено 11:34. Позже в эфире телемарафона начальник КГВА Тимур Ткаченко рассказал, что, по его данным, пострадали четыре человека в возрасте от 35 до 66 лет. Один в Дарницком районе, двое - в Оболонском, один - в Шевченковском. Все они госпитализированы с осколочными ранениями и другими травмами.

"Во время атаки был по меньшей мере один человек, который оказался под завалами. Но, как мне известно, там все нормально. Его удалось освободить без обращений за помощью и значительными травмами", - рассказал он.

Что известно о последствиях массированной атаки РФ в Киеве

Напомним, что в ночь на 10 июня российские войска нанесли один из крупнейших ударов по Киеву. В течение всей силы ПВО работали над отражением вражеской атаки на город.

Однако не обошлось и без последствий. Были зафиксированы пожары и разрушения. Всего пострадали семь районов столицы. Зафиксировано падение обломков дронов в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Подольском, Соломенском и Шевченковском районах Киева.

Ситуация по районам:

  • В Оболонском районе значительные повреждены квартиры на нижних этажах в многоэтажном доме, а также десяток припаркованных рядом автомобилей. Загорелось здание СТО.
  • В Голосеевском районе столицы повреждено здание бизнес-центра.
  • В Дарницком районе зафиксировано попадание в жилой дом, повреждены автомобили и железнодорожное полотно.
  • В Подольском районе - падение обломков дронов возле АЗС.
  • В Соломенском районе поврежден частный дом и крыша 16-этажного многоквартирного жилого дома.
  • В Шевченковском районе повреждены продуктовый рынок и бизнес-центр.

Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки врага на Киев, на местах работают спасатели и правоохранители, которые фиксируют очередное военное преступление.

РБК-Украина уже побывало на местах и опубликовало фото и видео последствий налета дронов и ракет на столицу.

Также мы узнали, что во время ночной атаки большинство ударных дронов летели именно на Киев. Также все ракеты враг выпустил по украинской столице.

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