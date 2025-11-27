Нічний фронт з дощем, а вдень сонце й тепло: прогноз погоди в Україні на завтра

В Україні у пʼятницю, 28 листопада, очікується тепла й здебільшого спокійна погода, хоч ніч принесе певні атмосферні зміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру в Facebook.

У центральних, північних областях, а також на території Чернівецької та Одеської областей вночі діятиме малорухливий атмосферний фронт. Саме він стане причиною невеликого дощу, однак явище буде нетривалим і локальним.

Уже вдень синоптична ситуація зміниться: у більшості регіонів ініціативу перебере поле підвищеного тиску, яке забезпечить суху погоду без опадів. Над країною й далі утримуватиметься тепла й волога повітряна маса, тому температурні показники залишаться вищими за сезонну норму.

У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях нічна температура коливатиметься від +4 до -1 градуса. Вдень повітря прогріється до 1-6 градусів тепла.

У східних, центральних та південних регіонах ніч буде теплішою: очікується +4…+9 градусів. Денна температура тут становитиме 7-12 градусів, а на півдні місцями можливе потепління до +16.

Погода в Києві і області

У Києві та на території Київської області прогнозують хмарну погоду. Вночі та вранці можливий невеликий дощ, але вдень опади припиняться.

Вітер змінюватиме напрямок із північного на східний, його швидкість становитиме 3-8 м/с.

По області вночі температура буде в межах від +4 до -1 градуса, вдень - від 1 до 6 тепла. У столиці вночі та вдень утримається стабільний теплий діапазон - 2-4 градуси вище нуля.