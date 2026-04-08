Ночной "детский сад": фотоловушки сняли прогулку поросят диких кабанов в Карпатах (видео)

Знали ли вы, что дикий кабан может бежать со скоростью 50 км/ч и является одним из самых умных жителей наших лесов? Новые ночные кадры из Карпат приоткрывают завесу над социальной жизнью этих животных, где главную роль играет "матриархат".

Подробнее об уникальной структуре кабаньих семейств, удивительной пользе грязи для их кожи и почему присутствие этих хищников является критически важным для здоровья украинских экосистем - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Ночной дозор: Кабаны активны преимущественно ночью, днем они отдыхают в кустарниках или грязи.

Матриархат: Основа семьи - самка с поросятами, взрослые самцы присоединяются к группам только в брачный сезон.

Сезон тишины: С 1 апреля по 15 июня в лесах запрещено шуметь, проводить рубки и рыбачить с лодок.

Безопасность: Хотя кабаны избегают людей, они становятся агрессивными, если человек оказывается между самкой и ее поросятами.

Скорость и мощь: Вепрь может разогнаться до 50 км/ч, а клыки самца достигают 25 см в длину.

Ночные прогулки диких свиней попали на фотоловушки, установленные при поддержке Всемирного фонда природы WWF-Украина. На видео, сделанных на территории Ужанского национального природного парка на Закарпатье, видно группу маленьких полосатых поросят, которые послушно держатся стада под присмотром взрослых.

Почему видео ночное?

Дикие кабаны (Sus scrofa) - преимущественно ночные обитатели леса. Днем они обычно отдыхают в тайниках (густых кустарниках) или любимых "купальнях" с грязью. Кстати, купание в грязи - жизненно необходимый уход за кожей кабана: она помогает животным охлаждаться в жару и создает защитный слой против паразитов.

С наступлением сумерек кабаны активизируются и отправляются на поиски пищи, преодолевая за ночь несколько километров. Дикие кабаны - всеядные животные, их рацион чрезвычайно разнообразен: от растительной пищи (желудей, корневищ, ягод) до мелкой фауны (насекомых, земноводных, грызунов) и даже падали. Благодаря такой неприхотливости они выполняют важную роль "лесных уборщиков".

Самка с потомством - главные в семье

"Социальная структура вида базируется на семейных группах: самка с потомством формирует ядро стада. Часто несколько таких семей объединяются, образуя группы от 6 до 20 особей, а иногда и значительно большие стада", - рассказывают специалисты WWF-Украина.

Такой семейный уклад сохраняется до начала нового брачного сезона. В этот период взрослые самцы, которые обычно держатся отдельно, присоединяются к группам и вступают в борьбу за самок. В основном самец контролирует 1-3 самки, хотя иногда это количество может достигать и восьми. После завершения сезона размножения самцы снова покидают группу.

Самка обычно рожает от 4 до 8 поросят, хотя в отдельных случаях их может быть значительно больше - до 15.

Полосатая окраска поросят - их естественный камуфляж в лесу.

"Полосатое" напоминание о "сезоне тишины" в Украине

Видео с поросятами в Ужанском НПП - напоминание об уязвимости дикой природы весной и важности соблюдения "сезона тишины". В Украине этот период ежегодно длится с 1 апреля до 15 июня.

"Сезон тишины - особый природоохранный период, когда лесные жители - от кабанов и косуль до редких птиц - рожают и выкармливают потомство. В это время дикие животные крайне чувствительны к любому беспокойству со стороны человека. В критических случаях некоторые животные даже могут оставлять детенышей на произвол судьбы, что крайне губительно для выживания молодняка", - подчеркивают во Всемирном фонде природы WWF-Украина.

В этот период запрещается любая деятельность, нарушающая покой диких животных: проведение санитарных рубок леса, стрельба, взрывные работы и запуск фейерверков.

Также под запретом использование моторных маломерных судов и проведение любых шумных мероприятий, в частности автогонок или ралли. Отдельные ограничения касаются и водоемов: запрещено рыболовство на нерестилищах и проведение гидротехнических работ, а любительский вылов разрешается исключительно одной удочкой или спиннингом с берега.

Штрафы за нарушение режима тишины регламентирует ст. 87 Кодекса Украины об административных правонарушениях:

для граждан - от 30 до 50 необлагаемых минимумов (от 510 до 850 грн);

для должностных лиц - от 50 до 70 необлагаемых минимумов (от 850 до 1190 грн).

