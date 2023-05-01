Нічні заморозки та дощі з грозами: прогноз погоди на тиждень

За прогнозом синоптиків, завтра в Україні буде без опадів. Температура повітря вночі становитиме +1 +8 градусів, а в північних, Рівненській, Харківській та більшості центральних областей на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0 -3. При цьому вдень прогнозується +15 +20 градусів, а на Закарпатті та Прикарпатті до +23. Також на високогір'ї Карпат вночі буде близько 0, а вдень +5 +10 градусів.

У наступні дві доби в західній частині, а в четвер і в північних областях місцями прогнозується невеликий короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура вночі становитиме +2 +9 градусів, а вдень +16 +21, на заході, 4 травня і на півночі країни +12 +17.

У п'ятницю, 5 травня, у західних, північних, вдень і в центральних областях очікуються невеликі дощі, на решті території без опадів. Температура вночі становитиме +5 +11 градусів, на заході країни +3 +8. Водночас удень прогнозується +8 +14, у більшості центральних областей +13 +18, а в південних і східних областях до +22 градусів.

Вітер переважно південний із переходом на північно-східний, 3-10 м/с.

Нагадаємо, середня місячна температура в Україні у травні прогнозується в межах від 14 до 18 градусів тепла, у горах 10-13 градусів.

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