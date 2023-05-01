Ночные заморозки и дожди с грозами: прогноз погоды на неделю

По прогнозу синоптиков, завтра в Украине будет без осадков. Температура воздуха ночью составит +1 +8 градусов, а в северных, Ровенской, Харьковской и большинстве центральных областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 0 -3. При этом днем прогнозируется +15 +20 градусов, а на Закарпатье и Прикарпатье до +23. Также на высокогорье Карпат ночью будет около 0, а днем +5 +10 градусов.

В последующие двое суток в западной части, а в четверг и в северных областях местами прогнозируется небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Температура ночью составит +2 +9 градусов, а днем +16 +21, на западе, 4 мая и на севере страны +12 +17.

В пятницу, 5 мая, в западных, северных, днем и в центральных областях ожидаются небольшие дожди, на остальной территории без осадков. Температура ночью составит +5 +11 градусов, на западе страны +3 +8. При этом днем прогнозируется +8 +14, в большинстве центральных областей +13 +18, а в южных и восточных областях до +22 градусов.

Ветер преимущественно южный с переходом на северо-восточный, 3-10 м/с.

Напомним, средняя месячная температура в Украине в мае прогнозируется в пределах от 14 до 18 градусов тепла, в горах 10-13 градусов.

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