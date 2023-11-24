Нічні вибухи у Джанкої: партизани повідомляють про ураження військової частини окупантів

Під час нічних вибухів у місті Джанкой у тимчасово окупованому Криму було уражено військові частину росіян, а також ППО, РЛС та особовий склад загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кримських партизанів.
"У Джанкої уражена військова частина. Знищено ППО та РЛС рашистів, а також особовий склад", - йдеться в повідомленні.
У місті Джанкой в тимчасово окупованому Криму пролунали гучні звуки вибухів сьогодні вночі, 24 листопада.
У мережі зазначають про щонайменше 7 потужних вибухів у районі міста Джанкой.
Користувачі в соцмережах також повідомляли про атаку безпілотників.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.