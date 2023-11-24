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Ночные взрывы в Джанкое: партизаны сообщают о поражении воинской части оккупантов

Фото: партизаны сообщают о поражении воинской части окупантов в Джанкое (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во время ночных взрывов в городе Джанкой во временно оккупированном Крыму были поражены военные части россиян, а также ПВО, РЛС и личный состав захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Крымских партизан.

"В Джанкое поражена военная часть. Уничтожены ПВО и РЛС рашистов, а также личный состав", - говорится в сообщении.

Взрывы в Джанкое

В городе Джанкой во временно оккупированном Крыму раздались громкие звуки взрывов сегодня ночью, 24 ноября.

В сети отмечают по меньшей мере 7 мощных взрывов в районе города Джанкой.

Пользователи в соцсетях также сообщали об атаке беспилотников.

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