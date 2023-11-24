Ночные взрывы в Джанкое: партизаны сообщают о поражении воинской части оккупантов

Во время ночных взрывов в городе Джанкой во временно оккупированном Крыму были поражены военные части россиян, а также ПВО, РЛС и личный состав захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Крымских партизан.
"В Джанкое поражена военная часть. Уничтожены ПВО и РЛС рашистов, а также личный состав", - говорится в сообщении.
В городе Джанкой во временно оккупированном Крыму раздались громкие звуки взрывов сегодня ночью, 24 ноября.
В сети отмечают по меньшей мере 7 мощных взрывов в районе города Джанкой.
Пользователи в соцсетях также сообщали об атаке беспилотников.
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