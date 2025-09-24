ua en ru
Ночные удары по Харькову и области: горели здания, есть пострадавшие (фото)

Среда 24 сентября 2025 08:28
Ночные удары по Харькову и области: горели здания, есть пострадавшие (фото) Фото: спасатель на месте одного из событий на Харьковщине (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь с 23 на 24 массированно атаковали Харьков и область дронами. В результате вражеского обстрела были пожары и пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

Харьков

Вчера поздно вечером, 23 сентября, враг массированно ударил дронами по Харькову. По данным мета Харькова Игоря Терехова, первый взрыв был слышен примерно в 22:10. Впоследствии атака продолжалась и продолжалась около часа. В городе было слышно 17 взрывов.

В ГСЧС рассказали, что в результате атаки в Холодногорском районе возникло 4 пожара.

"Горели здание магазина, хозяйственная постройка и другие объекты. Повреждены частные жилые дома и автомобили. Пострадал человек", - проинформировали чрезвычайники.

Чугуевской район

Позже, в ночь на 24 сентября под атакой дронов был Чугуев. По данным ГСЧС, в городе по двум адресам горели жилой дом, гараж и легковые автомобили. В результате атаки пострадал человек.

Кроме того, горели также жилой дом и хозяйственные постройки в селе Бугаевка Чугуевского района.

Обстрелы Харькова

Напомним, что россияне регулярно обстреливают Харьков, используя для атак дроны, ракеты и авиабомбы.

Например, этим летом в ночь на 26 июля враг совершил комбинированную атаку и нас за три часа более 20 ударов по городу. Кроме того, россияне ударили по спасателям, в из-за чего были пострадавшие.

Также в результате того вражеского обстрела были повреждены жилые многоэтажки, гражданское предприятие, дороги и контактная сеть.

