Нічні пожежі на нафтобазах в Ростовській області є спецоперацією СБУ, - джерело

Атака по нафтобазах в Ростовській області із застосуванням безпілотників є спецоперацією СБУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело.
Згідно з даними джерела, минулої ночі під приціл українських безпілотників СБУ потрапили ростовські нафтобази "Азовськ" та "Азовнафтопродукт", які загалом нараховують 22 резервуари з паливом.
Місцеві мешканці протягом усієї ночі повідомляли про потрапляння БПЛА у цілі. Найбільша концентрація вибухів припала на район залізничної станції та біля порту, де розташовані нафтобази та паливні термінали.
Після успішого відпрацювання дронів СБУ, на об’єктах розпочалися потужні пожежі.
"СБУ й надалі буде запроваджувати "дронові санкції" проти російського нафтопереробного комплексу та зменшувати економічний потенціал ворога, який забезпечує агресора ресурсами для ведення війни проти України", - зазначило поінформоване джерело.
Загалом дрони СБУ здійснили понад 20 успішних атак на об’єкти російського нафтового комплексу в різних регіонах.
Нагадаємо, напередодні ми повідомляли про те, що у Ростовській області (Російська Федерація) у ніч проти 18 червня сталася атака із застосуванням безпілотників, внаслідок чого спалахнув нафтооб'єкт.
Перед тим в ніч проти 15 червня у Ростовській області Росії лунали вибухи. Тоді місцевий губернатор заявляв про нібито атаку дронів та роботу протиповітряної оборони.
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