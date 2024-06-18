Нічні пожежі на нафтобазах в Ростовській області є спецоперацією СБУ, - джерело

Згідно з даними джерела, минулої ночі під приціл українських безпілотників СБУ потрапили ростовські нафтобази "Азовськ" та "Азовнафтопродукт", які загалом нараховують 22 резервуари з паливом.

Місцеві мешканці протягом усієї ночі повідомляли про потрапляння БПЛА у цілі. Найбільша концентрація вибухів припала на район залізничної станції та біля порту, де розташовані нафтобази та паливні термінали.

Після успішого відпрацювання дронів СБУ, на об’єктах розпочалися потужні пожежі.

"СБУ й надалі буде запроваджувати "дронові санкції" проти російського нафтопереробного комплексу та зменшувати економічний потенціал ворога, який забезпечує агресора ресурсами для ведення війни проти України", - зазначило поінформоване джерело.

Загалом дрони СБУ здійснили понад 20 успішних атак на об’єкти російського нафтового комплексу в різних регіонах.