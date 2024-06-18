Ночные пожары на нефтебазах в Ростовской области являются спецоперацией СБУ, - источник

Атака по нефтебазам в Ростовской области с применением беспилотников является спецоперацией СБУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.
Согласно данным источника, минувшей ночью под прицел украинских беспилотников СБУ попали ростовские нефтебазы "Азовск" и "Азовнефтепродукт", которые в общей сложности насчитывают 22 резервуара с топливом.
Местные жители всю ночь сообщали о попадании БПЛА в цели. Наибольшая концентрация взрывов пришлась на район железнодорожной станции и у порта, где расположены нефтебазы и топливные терминалы.
После успешной отработки дронов СБУ на объектах начались мощные пожары.
"СБУ и дальше будет вводить "дроновые санкции" против российского нефтеперерабатывающего комплекса и уменьшать экономический потенциал врага, который обеспечивает агрессора ресурсами для ведения войны против Украины", - отметил информированный источник.
В общей сложности дроны СБУ совершили более 20 успешных атак на объекты российского нефтяного комплекса в разных регионах.
Напомним, накануне мы сообщали о том, что в Ростовской области (Российская Федерация) в ночь на 18 июня произошла атака с применением беспилотников, в результате чего вспыхнул нефтеобъект.
Перед тем в ночь на 15 июня в Ростовской области России раздавались взрывы. Тогда местный губернатор заявлял о якобы атаке дронов и работе противовоздушной обороны.
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