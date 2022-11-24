Нічні морози, мокрий сніг та дощі: яка погода буде 24 листопада
Сьогодні, 24 листопада, вранці в Україні мокрий сніг, але вже вдень майже по всій країні очікуються дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .
Сьогодні в Україні очікується дощ майже скрізь, окрім сходу та південного сходу. Вночі та вранці у західних та північних областях мокрий сніг та дощ, на дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу.
Вітер східний з переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 метрів на секунду.
Температура вночі від +1 до -4, вдень від 0 до +5. На півдні вночі від +3 до +8, у Криму до +17.
Фото: погода в Україні на 24 листопада
Погода у Києві
У столиці України сьогодні утримається хмарна погода. Вночі та вранці очікується мокрий сніг та дощ, на дорогах ожеледиця місцями налипання мокрого снігу.
Вдень очікується дощ, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі від -1 до -3, вдень від +2 до +4.
На Київщині вночі від 0 до -4, вночі від 0 до +4.
Нагадаємо, згідно з прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я, від 2 до 3 млн українців, ймовірно, залишать свої будинки після настання холодів .
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