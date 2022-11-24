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Ночные морозы, мокрый снег и дожди: какая погода будет 24 ноября

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Киев, Четверг 24 ноября 2022 07:00
Ночные морозы, мокрый снег и дожди: какая погода будет 24 ноября Фото: днем в Украине ожидаются дожди (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Сегодня, 24 ноября, утром в Украине мокрый снег, но уже днем почти по всей стране ожидаются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине ожидается дождь почти везде, кроме востока и юго-востока. Ночью и утром в западных и северных областях мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега

Ветер восточный с переходом в западных областях в северо-западный, 7-12 метров в секунду.

Тмпература ночью от +1 до - 4, днем от 0 до +5. На юге ночью от +3 до +8, в Крыму до +17.

Ночные морозы, мокрый снег и дожди: какая погода будет 24 ноября

Фото: погода в Украине на 24 ноября

Погода в Киеве

В столице Украины сегодня сохранится облачная погода. Ночью и утром ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица местами налипание мокрого снега.

Днем ожидается преимущественно дождь, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до -3, днем от +2 до +4.

В Киевской области ночью от 0 до -4, ночью от 0 до +4.

Напомним, согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, от 2 до 3 млн украинцев, вероятно, покинут свои дома после наступления холодов.

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