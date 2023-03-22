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Нічне полювання на окупантів. Прикордонники відбили штурмові атаки в Бахмуті та Луганській області

Ілюстративне фото: прикордонники відбили штурмові атаки в Бахмуті та Луганській області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські прикордонники вночі відбили штурмові атаки російських окупантів в Бахмуті та Луганській області, а також нанесли загарбникам втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що росіяни намагалися штурмувати опорний пункт прикордонників у промзоні Бахмута. Наші захисники пішли у ближній бій, щоб зупинити атаку.

"Стрілецькі сутички тривали майже ніч, прорвати оборону "вагнерівці" не змогли. Вогонь зі стрілецької зброї захисників поранив пʼятьох загарбників, а ще одного - ліквідував", - повідомили в ДПСУ.

Тим часом російські військові готували раптову атаку на позиції прикордонників у Луганській області. Проте оборонці кордону вчасно виявили піхоту окупантів за допомогою тепловізора.

"Вогонь з автоматів та кулеметів змусив противника відступити, а також забрав життя трьох штурмовиків, ще кілька - поранені", - сказано у повідомленні.

У ДПСУ додають, що ніч - це найкращий час для полювання на окупантів.

Нагадаємо, у британській розвідці повідомляли, що загроза оточення Бахмута із півночі та півдня залишається. При цьому тиск на місто слабшає, а українські військові проводять контратаки.

РБК-Україна також повідомляло, як бригада "Рубіж" знищила 10 окупантів на Бахмутському напрямку.

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БахмутГосударственная пограничная служба