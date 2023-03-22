Ночная охота на окупантов. Пограничники отразили штурмовые атаки в Бахмуте и Луганской области

Украинские пограничники ночью отразили штурмовые атаки российских оккупантов в Бахмуте и Луганской области, а также нанесли захватчикам потерь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Сообщается, что россияне пытались штурмовать опорный пункт пограничников в промзоне Бахмута. Наши защитники пошли в ближнее сражение, чтобы остановить атаку.
"Стрелецкие стычки продолжались почти ночь, прорвать оборону "вагнеровцы" не смогли. Огонь из стрелкового оружия защитников ранил пятерых захватчиков, а еще одного - ликвидировал", - сообщили в ГПСУ.
Между тем, российские военные готовили внезапную атаку на позиции пограничников в Луганской области. Однако защитники границы вовремя обнаружили пехоту оккупантов с помощью тепловизора.
"Огонь из автоматов и пулеметов заставил противника отступить, а также унес жизни трех штурмовиков, еще несколько з ранены", - сказано в сообщении.
В ГПСУ добавляют, что ночь - это лучшее время для охоты на оккупантов.
Напомним, в британской разведке сообщали, что угроза окружения Бахмута с севера и юга остается. При этом давление на город слабеет, а украинские военные проводят контратаки.
РБК-Украина также сообщало, как бригада "Рубеж" уничтожила 10 оккупантов на Бахмутском направлении.
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