Нічна така РФ на Київ: сили ППО знешкодили всі дрони

"Чергова ніч з черговою атакою на Київ безпілотників збройних сил Росіі. Ворог використав вже звичну тактику. Але знов не досяг мети - наші сили оборони доклали максимум зусиль аби всі БпЛА противника були знешкоджені", - написав Сергій Попко, начальник КМВА.

Водночас внаслідок атаки дронів на Київ сталося падіння уламків БпЛА. Зокрема, вони впали в Оболонському та Деснянському районах на відкритій місцевості.

"Були зафіксовані локальні пожежі - горіла трава та підстилка. Без постраждалих та руйнувань", - уточнив Попко.