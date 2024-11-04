UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Нічна така РФ на Київ: сили ППО знешкодили всі дрони

Фото: український військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 4 листопада Київ вкотре опинився під атакою безпілотників збройних сил РФ. Проте сили ППО знешкодили всі дрони противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КОВА).

"Чергова ніч з черговою атакою на Київ безпілотників збройних сил Росіі. Ворог використав вже звичну тактику. Але знов не досяг мети - наші сили оборони доклали максимум зусиль аби всі БпЛА противника були знешкоджені", - написав Сергій Попко, начальник КМВА.

Водночас внаслідок атаки дронів на Київ сталося падіння уламків БпЛА. Зокрема, вони впали в Оболонському та Деснянському районах на відкритій місцевості.

"Були зафіксовані локальні пожежі - горіла трава та підстилка. Без постраждалих та руйнувань", - уточнив Попко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніКиївРосійська Федерація