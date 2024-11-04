RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Ночная такая РФ на Киев: силы ПВО обезвредили все дроны

Фото: украинский военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 4 ноября Киев в очередной раз оказался под атакой беспилотников вооруженных сил РФ. Однако силы ПВО обезвредили все дроны противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

"Очередная ночь с очередной атакой на Киев беспилотников вооруженных сил России. Враг использовал уже привычную тактику. Но снова не достиг цели - наши силы обороны приложили максимум усилий, чтобы все БпЛА противника были обезврежены", - написал Сергей Попко, начальник КГВА.

В то же время в результате атаки дронов на Киев произошло падение обломков БпЛА. В частности они упали в Оболонском и Деснянском районах на открытой местности.

"Были зафиксированы локальные пожары - горела трава и подстилка. Без пострадавших и разрушений", - уточнил Попко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеКиевРоссийская Федерация