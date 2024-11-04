Ночная такая РФ на Киев: силы ПВО обезвредили все дроны

"Очередная ночь с очередной атакой на Киев беспилотников вооруженных сил России. Враг использовал уже привычную тактику. Но снова не достиг цели - наши силы обороны приложили максимум усилий, чтобы все БпЛА противника были обезврежены", - написал Сергей Попко, начальник КГВА.

В то же время в результате атаки дронов на Киев произошло падение обломков БпЛА. В частности они упали в Оболонском и Деснянском районах на открытой местности.

"Были зафиксированы локальные пожары - горела трава и подстилка. Без пострадавших и разрушений", - уточнил Попко.