Нічна така РФ на Київ: сили ППО знешкодили всі дрони
В ніч на 4 листопада Київ вкотре опинився під атакою безпілотників збройних сил РФ. Проте сили ППО знешкодили всі дрони противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КОВА).
"Чергова ніч з черговою атакою на Київ безпілотників збройних сил Росіі. Ворог використав вже звичну тактику. Але знов не досяг мети - наші сили оборони доклали максимум зусиль аби всі БпЛА противника були знешкоджені", - написав Сергій Попко, начальник КМВА.
Водночас внаслідок атаки дронів на Київ сталося падіння уламків БпЛА. Зокрема, вони впали в Оболонському та Деснянському районах на відкритій місцевості.
"Були зафіксовані локальні пожежі - горіла трава та підстилка. Без постраждалих та руйнувань", - уточнив Попко.
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