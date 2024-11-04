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Нічна така РФ на Київ: сили ППО знешкодили всі дрони

Понеділок 04 листопада 2024 05:23
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Нічна така РФ на Київ: сили ППО знешкодили всі дрони Фото: український військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 4 листопада Київ вкотре опинився під атакою безпілотників збройних сил РФ. Проте сили ППО знешкодили всі дрони противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КОВА).

"Чергова ніч з черговою атакою на Київ безпілотників збройних сил Росіі. Ворог використав вже звичну тактику. Але знов не досяг мети - наші сили оборони доклали максимум зусиль аби всі БпЛА противника були знешкоджені", - написав Сергій Попко, начальник КМВА.

Водночас внаслідок атаки дронів на Київ сталося падіння уламків БпЛА. Зокрема, вони впали в Оболонському та Деснянському районах на відкритій місцевості.

"Були зафіксовані локальні пожежі - горіла трава та підстилка. Без постраждалих та руйнувань", - уточнив Попко.

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