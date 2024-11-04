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Ночная такая РФ на Киев: силы ПВО обезвредили все дроны

Понедельник 04 ноября 2024 05:23
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Ночная такая РФ на Киев: силы ПВО обезвредили все дроны Фото: украинский военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 4 ноября Киев в очередной раз оказался под атакой беспилотников вооруженных сил РФ. Однако силы ПВО обезвредили все дроны противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

"Очередная ночь с очередной атакой на Киев беспилотников вооруженных сил России. Враг использовал уже привычную тактику. Но снова не достиг цели - наши силы обороны приложили максимум усилий, чтобы все БпЛА противника были обезврежены", - написал Сергей Попко, начальник КГВА.

В то же время в результате атаки дронов на Киев произошло падение обломков БпЛА. В частности они упали в Оболонском и Деснянском районах на открытой местности.

"Были зафиксированы локальные пожары - горела трава и подстилка. Без пострадавших и разрушений", - уточнил Попко.

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