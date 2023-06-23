Нічна ракетна атака: окупанти цілилися по військовому аеродрому, ППО збила всі цілі

За даними Повітряних сил ЗСУ, цього разу ракетна атака була спрямована на військовий аеродром у Хмельницькій області. Пуски відбувалися близько півночі з Каспійського моря з чотирьох бомбардувальників Ту-95мс.

"Всі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 були знищені протиповітряною обороною, більшість у Хмельницькій області", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Також повідомляється, що підрозділи протиповітряної оборони знищили розвідувальний БПЛА невстановленого типу.

Ракетні атаки територією України

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти використовують тактику масованих ударів крилатими ракетами. Невдовзі також вони почали використовувати балістичні ракети, дрони-каміказди та гіперзвукову зброю.

Для деякої варіативності війська РФ змінюють аеродроми, де базуються літаки. Так, з початку контрнаступу ЗСУ, Російська Федерація перекинула частину бортів стратегічної авіації на аеродром поблизу міста Моздок у Північній Осетії.

Також росіяни намагаються застосовувати нові тактики. Так, під час вчорашньої масованої атаки по Україні росіяни застосували авіацію на Криворізькому напрямку. Ворог справді намагається вишукувати способи, як оминути нашу систему ППО.