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Ночная ракетная атака: оккупанты целились по военному аэродрому, ПВО сбила все цели

Фото: оккупанты ночью целились по военному аэродрому, ПВО сбила все цели (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Российские военные предприняли очередную ракетную атаку по территории Украины сегодня ночью, 23 июня. Но силы ПВО уничтожили все вражеские цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным Воздушных сил ВСУ, на этот раз ракетная атака была направлена на военный аэродром в Хмельницкой области. Пуски совершались около полуночи из Каспийского моря с четырех бомбардировщиков Ту-95мс.

"Все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были уничтожены противовоздушной обороной, большинство в Хмельницкой области", - говорится в сообщении Воздушных сил.

Также сообщается, что подразделения противовоздушной обороны уничтожили разведывательный БПЛА неустановленного типа.

Ракетные атаки по территории Украины

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты применяют тактику массированных ударов крылатыми ракетами. Вскоре также они начали использовать баллистические ракеты, дроны-камиказде и гиперзвуковое оружие.

Для некоторой вариативности войска РФ меняют аэродромы, на которых базируются самолеты. Так, с начала контрнаступления ВСУ, Российская Федерация перебросила часть бортов стратегической авиации на аэродром вблизи города Моздок в Северной Осетии.

Также россияне пытаются применять новые тактики. Так, во время вчерашней массированной атаки по Украине россияне применили авиацию на Криворожском направлении. Враг действительно пытается выискивать способы, как обойти нашу систему ПВО.

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ракетна атакаВСУПВОВторжение России в Украину