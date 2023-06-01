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Ночная ракетная атака на Киев: количество раненых увеличилось

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Киев, Четверг 01 июня 2023 11:17
Ночная ракетная атака на Киев: количество раненых увеличилось Фото: в Киеве увеличилось количество пострадавших из-за ракетной атаки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Число пострадавших в Киеве из-за ночной ракетной атаки увеличилось. Один из раненых в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталий Кличко в Telegram.

"Всего в результате ночных обстрелов столицы пострадали 19 человек. Из них три человека погибли, в том числе 1 ребенок", - отметил городской голова.

По его словам, ранения получили 16 человек, девять человек госпитализированы, один - в тяжелом состоянии. Среди травмированных также есть ребенок.

При этом Офис генерального прокурора отмечает, что пострадали 15 человек, из которых 11 были госпитализированы.

Ночная ракетная атака на Киев

Россия в ночь на 1 июня выпустила по Киеву 10 ракет по ОТРК "Искандер". Из них 7 балла баллистическими, а 3 - крылатыми. Силы ПВО сбили все российские ракеты.

Обломки упали в трех районах столицы. Предварительно, было известно о 10 пострадавших. В Деснянском районе Киева из-за падения обломков погибли три человека: ребенок, мама и еще одна женщина. По предварительным данным, они направлялись к укрытию в поликлинике, которое было к моменту атаки закрытым.

Полиция уже возбудила уголовное дело из-за закрытого укрытия и начала расследование. Охранник медицинского учреждения задержан.

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