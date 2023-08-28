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Нічна ракетна атака. У Дніпропетровській області працює ППО

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Дніпропетровській області працюють сили та засоби протиповітряної оборони вночі 28 серпня через ворожу ракетну атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на командування Повітряних сил ЗСУ.

Про роботу ППО на Дніпропетровщині військові повідомили близько 04:25. Перед цим у регіоні, як і в багатьох інших областях країни, було оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів.

Також у Повітряних силах розповіли про пуск ракет "Калібр" із Чорного моря.

"Увага! Дніпропетровська область - працює ППО! Полтавська, Дніпропетровська області - перебуваєте в укритті!" - йдеться у заяві військових.

Нічна ракетна атака 28 серпня

Цієї ночі російські окупанти знову атакували територію України крилатими ракетами. Повітряна тривога була оголошена майже по всій країні.

Перед цим представники Сил оборони півдня України повідомили 27 серпня вдень, що війська РФ відновили чергування ракетоносіїв у Чорному морі, через що зафіксовано високу загрозу ракетного обстрілу по нашій країні.

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