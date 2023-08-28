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Ночная ракетная атака. В Днепропетровской области работает ПВО

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Днепропетровской области работают силы и средства противовоздушной обороны ночью 28 августа из-за вражеской ракетной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на командование Воздушных сил ВСУ.

Про работу ПВО в Днепропетровской области военные сообщили около 04:25. Перед этим в регионе, как и во многих других областях страны, была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов.

Также в Воздушных силах рассказали о пуске ракет "Калибр" с Черного моря.

"Внимание! Днепропетровская область – работает ПВО! Полтавская, Днепропетровская области – находитесь в укрытии!" - говорится в заявлении военных.

Ночная ракетная атака 28 августа

Этой ночью российские оккупанты снова атаковали территорию Украины крылатыми ракетами. Воздушная тревога была объявлена почти по всей стране.

Перед этим представители Сил обороны юга Украины сообщили 27 августа днем, что войска РФ возобновили дежурство ракетоносителей в Черном море, из-за чего зафиксирована высокая угроза ракетных обстрелов по нашей стране.

 

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Днепропетровская областьракетна атакаПВОракетный удар