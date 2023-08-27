UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нічна ракетна атака: У Черкаській області працює ППО

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Черкаській області під час повітряної тривоги через ворожу ракетну атаку вночі 27 серпня в регіоні працюють системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігоря Табурця.

Чиновник попередив мешканців області про підвищену небезпеку через ракетну атаку.

"Увага. Підвищена небезпека. В області працює ППО", - написав керівник регіону.

Також у місцевих пабліках повідомляють про звуки вибухів в області. Вони можуть бути результатом роботи ППО по ворожих повітряних цілях.

Перед цим у командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили про запуск російськими окупантами крилатих ракет по Україні з літаків Ту-95МС.

Ракетна атака вночі 27 серпня

Російські окупанти цієї ночі влаштували чергову повітряну атаку територією України. Повітряна тривога була оголошена по всій країні.

За даними командування ПС, група ворожих ракет, випущена з авіації Ту-95МС, зафіксована на території України близько 03:50. Після цього ракети противника кілька разів змінювали курс. У мережі у низці областей почали з'являтися повідомлення про роботу ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракетна атакаВибухПВОЧеркасская областьвоздушная тревога