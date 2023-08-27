Ночная ракетная атака: в Черкасской области работает ПВО

Чиновник предупредил жителей области о повышенной опасности в связи с ракетной атакой.

"Внимание. Повышенная опасность. В области работает ПВО", - написал руководитель региона.

Также в местных пабликах сообщают о звуках взрывов в области. Они могут быть результатом роботы ПВО по вражеским воздушным целям.

Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили о запуске российскими оккупантами крылатых ракет по Украине с самолетов Ту-95МС.

Ракетная атака ночью 27 августа

Российские оккупанты этой ночью устроили очередную воздушную атаку по территории Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей стране.

По данным командования ВС, группа вражеских ракет, выпущенная с авиации Ту-95МС, зафиксирована на территории Украины около 03:50. После этого ракеты противника несколько раз меняли курс. В сети в ряде областей стали появляться сообщения о работе ПВО.