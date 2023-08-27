Ночная ракетная атака: в Черкасской области работает ПВО

В Черкасской области во время воздушной тревоги из-за вражеской ракетной атаки ночью 27 августа в регионе работают систем противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игоря Табурца.
Чиновник предупредил жителей области о повышенной опасности в связи с ракетной атакой.
"Внимание. Повышенная опасность. В области работает ПВО", - написал руководитель региона.
Также в местных пабликах сообщают о звуках взрывов в области. Они могут быть результатом роботы ПВО по вражеским воздушным целям.
Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили о запуске российскими оккупантами крылатых ракет по Украине с самолетов Ту-95МС.
Российские оккупанты этой ночью устроили очередную воздушную атаку по территории Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей стране.
По данным командования ВС, группа вражеских ракет, выпущенная с авиации Ту-95МС, зафиксирована на территории Украины около 03:50. После этого ракеты противника несколько раз меняли курс. В сети в ряде областей стали появляться сообщения о работе ПВО.
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