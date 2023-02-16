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Нічна масована атака: в Молдові знову знайшли уламки ракети біля кордону з Україною

Фото: в Молдові знову знайшли уламки ракети біля кордону з Україною (mai.gov.md)
Автор: Марія Кучерявець

У Молдові знову знайшли уламки ракети біля кордону з Україною. Цього разу їх виявили після нічної масованої повітряної атаки росіян на мирні українські міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ Молдови.

Зазначено, що після цього прикордонники Молдови оточили територію, де впали залишки ракети і повідомили про інцидент екстерну службу та правоохоронців.

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Нагадаємо, що росіяни сьогодні завдали масованого удару по Україні. Ворог запустив 36 ракет різних типів, з яких 16 вдалося збити.

Додамо, що під час попередньої російської атаки проти України одна з ворожих ракет пролетіла над територією Молдови.

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