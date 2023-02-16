Нічна масована атака: в Молдові знову знайшли уламки ракети біля кордону з Україною

Зазначено, що після цього прикордонники Молдови оточили територію, де впали залишки ракети і повідомили про інцидент екстерну службу та правоохоронців.

"

Нагадаємо, що росіяни сьогодні завдали масованого удару по Україні. Ворог запустив 36 ракет різних типів, з яких 16 вдалося збити.

Додамо, що під час попередньої російської атаки проти України одна з ворожих ракет пролетіла над територією Молдови.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.