Нічна масована атака: в Молдові знову знайшли уламки ракети біля кордону з Україною

У Молдові знову знайшли уламки ракети біля кордону з Україною. Цього разу їх виявили після нічної масованої повітряної атаки росіян на мирні українські міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ Молдови.
Зазначено, що після цього прикордонники Молдови оточили територію, де впали залишки ракети і повідомили про інцидент екстерну службу та правоохоронців.
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Нагадаємо, що росіяни сьогодні завдали масованого удару по Україні. Ворог запустив 36 ракет різних типів, з яких 16 вдалося збити.
Додамо, що під час попередньої російської атаки проти України одна з ворожих ракет пролетіла над територією Молдови.
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