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Ночная массированная атака: в Молдове снова нашли обломки ракеты у границы с Украиной

Фото: в Молдове снова нашли обломки ракеты у границы с Украиной (mai.gov.md)
Автор: Мария Кучерявец

В Молдове снова обнаружили обломки ракеты у границы с Украиной. В этот раз их обнаружили после ночной массированной воздушной атаки россиян на мирные украинские города.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел Молдовы.

Указано, что после этого пограничники Молдовы оцепили территорию, где упали остатки ракеты и сообщили об инциденте экстерной службе и правоохранителям.

Напомним, что россияне сегодня нанесли массированный удар по Украине. Враг запустил 36 ракет разных типов, из которых 16 удалось сбить.

Добавим, что во время предыдущей атаки против Украины одна из вражеских ракет пролетела над территорией Молдовы.

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