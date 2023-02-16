Ночная массированная атака: в Молдове снова нашли обломки ракеты у границы с Украиной

Указано, что после этого пограничники Молдовы оцепили территорию, где упали остатки ракеты и сообщили об инциденте экстерной службе и правоохранителям.

Напомним, что россияне сегодня нанесли массированный удар по Украине. Враг запустил 36 ракет разных типов, из которых 16 удалось сбить.

Добавим, что во время предыдущей атаки против Украины одна из вражеских ракет пролетела над территорией Молдовы.

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