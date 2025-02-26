Нічна атака на Запоріжжя: росіяни завдали артилерійських ударів по житловому будинку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

Після стабілізації стану потерпілого, його транспортували до стабілізаційного пункту для подальшого лікування.

Надзвичайники оперативно прибули на місце події, дістали постраждалого та надали йому першу медичну допомогу.

Внаслідок обстрілу було зруйновано житловий будинок, під завалами якого опинився 57-річний чоловік.

В ніч на 26 лютого російські війська завдали артилерійських ударів по селищу Степногірськ у Василівському районі Запорізької області.

Нічна атака на Україну

Нагадаємо, що сьогодні вночі Харків знову став ціллю дронової атаки, внаслідок якої зафіксовано "прильоти" в двох районах міста. Пошкоджено житлові будинки та ресторан, є постраждалі.

В Київській області під час повітряної атаки росії з використанням ударних безпілотників загинула одна людина. Тіло було знайдено під час гасіння пожежі після обстрілу.

Також, вночі 26 лютого, російські війська атакували енергетичний об'єкт ДТЕК у Дніпропетровській області.

У Костянтинівці через обстріли загорівся будинок, проте пожежу було швидко ліквідовано.