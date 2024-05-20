UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нічна атака на Україну. Сили ППО знищили усі 29 "Шахедів"

Фото: Сили ППО знищили усі 29 "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Уночі, 20 травня, росіяни вдались до чергової нічної атаки проти України. Протиповітряній обороні (ППО) удалось знищити усі запущені ворогом БпЛА типу Shahed-131/136.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних сил Збройних сил України Миколи Олещука.

Під час обстрілу ворог атакував Харківську область балістичною ракетою "Іскандер-М", а також запустив 29 "Шахедів" із районів Приморсько-Ахтарську, а також Курську. 

До відбиття атаки були залучені: 

  • винищувальна авіація; 
  • зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил; 
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України; 
  • підрозділи радіоелектронної боротьби. 

Загалом було знищено 29 "Шахедів" у: 

  • Одеській; 
  • Миколаївській; 
  • Полтавській; 
  • Львівській областях. 

Фото: Сили ППО знищили усі 29 "Шахедів" (t.me/kpszsu)

Масовані удари Росії 

Останні місяці ворог посилив удари по території України. Здебільшого під прицілом терористів енергетична інфраструктура країни. Через це питання посилення ППО стало гострішим.

Зокрема інколи в областях вводять графіки погодинних відключень. Очікується, що обмеження, сьогодні, 20 травня, діятиме для промислових й побутових споживачів з 18:00 по 24:00.  

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні