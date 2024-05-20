Ночная атака на Украину. Силы ПВО уничтожили все 29 "Шахедов"

Во время обстрела враг атаковал Харьковскую область баллистической ракетой "Искандер-М", а также запустил 29 "Шахедов" из районов Приморско-Ахтарска, а также Курска.

К отражению атаки были привлечены:

истребительная авиация;

зенитные ракетные подразделения Воздушных сил;

мобильные огневые группы Сил обороны Украины;

подразделения радиоэлектронной борьбы.

Всего было уничтожено 29 "Шахедов" в:

Одесской;

Николаевской;

Полтавской;

Львовской областях.

Фото: Силы ПВО уничтожили все 29 "Шахедов" (t.me/kpszsu)

Массированные удары России

Последние месяцы враг усилил удары по территории Украины. В основном под прицелом террористов энергетическая инфраструктура страны. Поэтому вопрос усиления ПВО стал более острым.

В частности иногда в областях вводят графики почасовых отключений. Ожидается, что ограничения, сегодня, 20 мая, будут действовать для промышленных и бытовых потребителей с 18:00 по 24:00.