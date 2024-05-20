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Ночная атака на Украину. Силы ПВО уничтожили все 29 "Шахедов"

Фото: Силы ПВО уничтожили все 29 "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Ночью, 20 мая, россияне прибегли к очередной ночной атаке против Украины. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить все запущенные врагом БпЛА типа Shahed-131/136.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николая Олещука.

Во время обстрела враг атаковал Харьковскую область баллистической ракетой "Искандер-М", а также запустил 29 "Шахедов" из районов Приморско-Ахтарска, а также Курска. 

К отражению атаки были привлечены: 

  • истребительная авиация; 
  • зенитные ракетные подразделения Воздушных сил; 
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины; 
  • подразделения радиоэлектронной борьбы. 

Всего было уничтожено 29 "Шахедов" в: 

  • Одесской; 
  • Николаевской; 
  • Полтавской; 
  • Львовской областях. 

Фото: Силы ПВО уничтожили все 29 "Шахедов" (t.me/kpszsu)

Массированные удары России

Последние месяцы враг усилил удары по территории Украины. В основном под прицелом террористов энергетическая инфраструктура страны. Поэтому вопрос усиления ПВО стал более острым.

В частности иногда в областях вводят графики почасовых отключений. Ожидается, что ограничения, сегодня, 20 мая, будут действовать для промышленных и бытовых потребителей с 18:00 по 24:00.  

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