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Нічна атака на Україну: сили ППО "приземлили" 12 повітряних цілей

Фото: Нічна атака на Україну: сили ППО "приземлили" 12 повітряних цілей (Колаж РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї ночі, 17 вересня, російські терористи завдали удару по Україні крилатими ракетами й ударними БпЛА. Сили ППО "приземлили" 12 повітряних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗС України.

Загалом було зафіксовано 16 засобів повітряного нападу, а саме: 

  • 6 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Ворог запускав безпілотники з південно-східного та південного напрямків - Приморсько-Ахтарська, Чауда; 
  • 10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, які були випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса.

Як пишуть Повітряні сили, основним напрямком удару був південь Одеської області. Протиповітряна оборона працювала по маршруту слідування ракет й безпілотників. До відбиття нападу були залучені: 

  • авіація; 
  • зенітні ракетні підрозділи; 
  • мобільні вогневі групи й інші засоби ураження. 

Під час захисту було знищено 12 повітряних цілей, а саме:  

  • 6 ударних БпЛА типу Shahed-136/131;
  • 6 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Зафіксовано влучання ворожих ракет по території цивільного аграрного підприємства в Одеській області, працює ДСНС, про наслідки повідомлять місцеві військові адміністрації", - пише пресслужба. 

Нічна атака на Україну 

Близько о 04:50 в Києві, низці областей, а згодом й по всій території України було оголошено про повітряну тривогу. Спочатку ракети прямували в напрямку Кременчука та Умані, однак потім змінили курс на Одеську область.

Через деякий час в Одеській області пролунали вибухи, а спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, про роботу сил ППО. 

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