Нічна атака на Україну: сили ППО "приземлили" 12 повітряних цілей

Цієї ночі, 17 вересня, російські терористи завдали удару по Україні крилатими ракетами й ударними БпЛА. Сили ППО "приземлили" 12 повітряних цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗС України.
Загалом було зафіксовано 16 засобів повітряного нападу, а саме:
Як пишуть Повітряні сили, основним напрямком удару був південь Одеської області. Протиповітряна оборона працювала по маршруту слідування ракет й безпілотників. До відбиття нападу були залучені:
Під час захисту було знищено 12 повітряних цілей, а саме:
"Зафіксовано влучання ворожих ракет по території цивільного аграрного підприємства в Одеській області, працює ДСНС, про наслідки повідомлять місцеві військові адміністрації", - пише пресслужба.
Нічна атака на Україну
Близько о 04:50 в Києві, низці областей, а згодом й по всій території України було оголошено про повітряну тривогу. Спочатку ракети прямували в напрямку Кременчука та Умані, однак потім змінили курс на Одеську область.
Через деякий час в Одеській області пролунали вибухи, а спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, про роботу сил ППО.
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