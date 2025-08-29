Нічна атака на Україну: ППО знешкодили більшу частину дронів РФ, але були влучання

За даними військових, у ніч на 29 серпня противник атакував Україну 68-ма ударними безпілотниками типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Основними напрямками їх атак були:

Курськ,

Міллерово,

Брянськ,

Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито та подавлено 46 ворожих дронів різних типів на півночі та сході країни.

Однак, зафіксовано й влучання 22 дронів на 9 локаціях. Зокрема ворожі безпілотники атакували на Донеччині та Дніпропетровщині.