Нічна атака на Україну. У Повітряних силах відзвітували про роботу ППО

В ніч на 15 лютого російські загарбники в черговий раз атакували Україну. Сили протиповітряної оборони знищили 13 ракет з 26, які були запущені росіянами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Повітряних сил ЗСУ в Telegram.
"Уночі 15 лютого 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування - "Калібр", балістичними ракетами "Іскандер-М"/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59", - йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що усього було зафіксовано пуски 26 ракет різних типів, а саме:
Так, Сили та засоби Повітряних сил та Сил оборони України знищили 13 ракет різних типів. Зокрема:
Російські загарбники в ніч на 15 лютого здійснили масовану атаку на Україну. Вибухи лунали у Львові, Івано-Франківській області, Києві, Київській та Полтавській областях.
У Львові зафіксовано приліт ракети у межах міста. На регіон окупанти направили понад 10 ракет. Крім того, внаслідок атаки постраждали двоє людей.
Також є влучення та постраждалі у Запоріжжі, біля Миргорода і не тільки. Докладніше - у матеріалі.
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