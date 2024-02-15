Ночная атака на Украину. В Воздушных силах отчитались о работе ПВО

В ночь на 15 февраля российские захватчики в очередной раз атаковали Украину. Силы противовоздушной обороны уничтожили 13 ракет из 26, которые были запущены россиянами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ в Telegram.
"Ночью 15 февраля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования - "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М"/ KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300, управляемыми авиационными ракетами Х-59", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что всего было зафиксировано пуски 26 ракет различных типов, а именно:
Так, Силы и средства Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожили 13 ракет различных типов. В частности:
Российские захватчики в ночь на 15 февраля совершили массированную атаку на Украину. Взрывы раздавались во Львове, Ивано-Франковской области, Киеве, Киевской и Полтавской областях.
Во Львове зафиксирован прилет ракеты в черте города. На регион оккупанты направили более 10 ракет. Кроме того, в результате атаки пострадали два человека.
Также есть попадания и пострадавшие в Запорожье, возле Миргорода и не только. Подробнее - в материале.
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