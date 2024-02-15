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Ночная атака на Украину. В Воздушных силах отчитались о работе ПВО

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 15 февраля российские захватчики в очередной раз атаковали Украину. Силы противовоздушной обороны уничтожили 13 ракет из 26, которые были запущены россиянами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ в Telegram.

"Ночью 15 февраля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования - "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М"/ KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300, управляемыми авиационными ракетами Х-59", - говорится в сообщении. 

При этом отмечается, что всего было зафиксировано пуски 26 ракет различных типов, а именно:

  • 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Т-95мс (Энгельс);
  • шесть баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (Воронежская область);
  • две крылатые ракеты "Калибр" (Новороссийск, РФ);
  • четыре управляемые авиационные ракеты Х-59 (ТОТ Запорожской области, Курская область, РФ);
  • две зенитные управляемые ракеты С-300 (Белгородская область, РФ).

Так, Силы и средства Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожили 13 ракет различных типов. В частности:

  • восемь крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • одну баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;
  • две крылатые ракеты "Калибр";
  • две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Атака на Украину 15 февраля

Российские захватчики в ночь на 15 февраля совершили массированную атаку на Украину. Взрывы раздавались во Львове, Ивано-Франковской области, Киеве, Киевской и Полтавской областях.

Во Львове зафиксирован прилет ракеты в черте города. На регион оккупанты направили более 10 ракет. Кроме того, в результате атаки пострадали два человека.

Также есть попадания и пострадавшие в Запорожье, возле Миргорода и не только. Подробнее - в материале.

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