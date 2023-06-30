UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нічна атака. Сили ППО збили 10 дронів-камікадзе

Фото: сили ППО вночі збили 10 з 13 дронів-камікадзе (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники в ніч на 30 червня атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе іранського виробництва. Більшість "Шахедів" збили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Цієї ночі окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку. Ворог випустив 13 дронів-камікадзе Shahed-136/131 зі східного узбережжя Азовського моря (Приморсько - Ахтарськ), а також чотири ракети з зенітного комплексу С-300.

Сили протиповітряної оборони на півдні збили 10 ударних дронів.

Повітряні сили зазначають, що атаковано військові та інфраструктурні об'єкти у Запорізькій області.

"Попередньо без жертв, про наслідки повідомлять місцеві військові адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Нічна атака на Україну

Нагадаємо, у частині областей України цієї ночі пролунала повітряна тривога. Військові повідомляли про загрозу атаки "Шахедів".

Так, вночі у Запоріжжі та області пролунали вибухи. Влада не повідомляла про руйнування, але зазначила, що постраждалих немає.

Також вибухи пролунали у Миколаєві. Очільник ОВА Віталій Кім повідомив, що над містом збили ворожу ціль. Через падіння уламків сталася пожежа, її оперативно загасили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВОВоздушные силы Украиныатака дронівракетиракетный ударВійна в УкраїніВійна Росії проти України