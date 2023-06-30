Нічна атака. Сили ППО збили 10 дронів-камікадзе

Цієї ночі окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку. Ворог випустив 13 дронів-камікадзе Shahed-136/131 зі східного узбережжя Азовського моря (Приморсько - Ахтарськ), а також чотири ракети з зенітного комплексу С-300.

Сили протиповітряної оборони на півдні збили 10 ударних дронів.

Повітряні сили зазначають, що атаковано військові та інфраструктурні об'єкти у Запорізькій області.

"Попередньо без жертв, про наслідки повідомлять місцеві військові адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Нічна атака на Україну

Нагадаємо, у частині областей України цієї ночі пролунала повітряна тривога. Військові повідомляли про загрозу атаки "Шахедів".

Так, вночі у Запоріжжі та області пролунали вибухи. Влада не повідомляла про руйнування, але зазначила, що постраждалих немає.

Також вибухи пролунали у Миколаєві. Очільник ОВА Віталій Кім повідомив, що над містом збили ворожу ціль. Через падіння уламків сталася пожежа, її оперативно загасили.

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