Нічна атака "Шахедів" на Запорізьку область: зруйновано дім, були пожежі

Російські обстріли

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни здійснили масовану комбіновану атаку. Судячи з усього, більша частина дронів і ракет прилетіла по Дніпру і Харкову.

У цих містах в результаті російської атаки було чутно дуже багато вибухів. Причому обстріл Харкова тривав майже три години. На місто летіли не тільки дрони і ракети, а й авіабомби.

Детальніше про те, що і в якій послідовності летіло - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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