UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Нічна атака "Шахедів" на Запорізьку область: зруйновано дім, були пожежі

Фото: пожежі в Запорізькому районі вже приборкали (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч на 26 липня запустили по Запорізькій області майже десяток дронів. Внаслідок обстрілу були пожежі та зруйновано будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Під час нічної атаки росіяни скерували на область 9 "Шахедів", - йдеться у повідомленні.

Федоров уточнив, що:

  • у Запорізькому районі сталося кілька пожеж. Наразі рятувальники вогонь вже приборкали. Відомо, що через атаку понівечена нежитлова споруда;
  • тим часом у Пологівському районі пошкоджений склад фермерського господарства, а також зруйнований приватний будинок.

"Минулося без постраждалих", - додав глава ОВА.

Російські обстріли

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни здійснили масовану комбіновану атаку. Судячи з усього, більша частина дронів і ракет прилетіла по Дніпру і Харкову.

У цих містах в результаті російської атаки було чутно дуже багато вибухів. Причому обстріл Харкова тривав майже три години. На місто летіли не тільки дрони і ракети, а й авіабомби.

Детальніше про те, що і в якій послідовності летіло - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька областьВійна в Україні