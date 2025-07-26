Нічна атака "Шахедів" на Запорізьку область: зруйновано дім, були пожежі

Росіяни в ніч на 26 липня запустили по Запорізькій області майже десяток дронів. Внаслідок обстрілу були пожежі та зруйновано будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Під час нічної атаки росіяни скерували на область 9 "Шахедів", - йдеться у повідомленні.
Федоров уточнив, що:
"Минулося без постраждалих", - додав глава ОВА.
Нагадаємо, що цієї ночі росіяни здійснили масовану комбіновану атаку. Судячи з усього, більша частина дронів і ракет прилетіла по Дніпру і Харкову.
У цих містах в результаті російської атаки було чутно дуже багато вибухів. Причому обстріл Харкова тривав майже три години. На місто летіли не тільки дрони і ракети, а й авіабомби.
Детальніше про те, що і в якій послідовності летіло - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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