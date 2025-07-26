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Ночная атака "Шахедов" на Запорожскую область: разрушен дом, были пожары

Фото: пожары в Запорожском районе уже укротили (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 26 июля запустили по Запорожской области почти десяток дронов. В результате обстрела были пожары и разрушен дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Во время ночной атаки россияне направили на область 9 "Шахедов", - говорится в сообщении.

Федоров уточнил, что:

  • в Запорожском районе произошло несколько пожаров. Сейчас спасатели огонь уже укротили. Известно, что из-за атаки изуродовано нежилое сооружение;
  • тем временем в Пологовском районе поврежден склад фермерского хозяйства, а также разрушен частный дом.

"Прошло без пострадавших", - добавил глава ОВА.

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Война в УкраинеЗапорожская область