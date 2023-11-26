Нічна атака "Шахедів" на Україну: сили ППО знищили 8 ударних дронів

Українські військові збили вісім ворожих безпілотників типу "Шахед", які окупанти запустили Україною сьогодні вночі, 26 листопада.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: Telegram Повітряних сил ЗСУ, Facebook Командування Об'єднаних Сил ЗС України, а також Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Про роботу сил ППО під час нічної атаки ворожих дронів-камікадзе читайте у матеріалі РБК-Україна .

Повідомляється, що в ніч на 26 листопада 2023 року окупанти випустили з південно-східного напрямку (Приморсько-Охтарськ РФ) по Україні 9 ударних БПЛА типу "Shahed".

Внаслідок бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 8 ворожих безпілотників "Shahed-131/136".

За словами Командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, три дрони знищені мобільними вогневими групами протиповітряної оборони Північного угруповання військ.

Зокрема, в небі Київської області знищено один ударний дрон, ще два дрони-камікадзе знищено на Сумському напрямку, один із яких у небі Полтавської області.

Також стало відомо, що два БПЛА вночі було збито над Дніпропетровською областю. Безпілотники "приземлили" над Новомосковським та Синельниківським районами.

Атака безпілотників на Київ 26 листопада

Російські війська відновили масштабні удари БПЛА на території України. Минулої ночі Київ пережив наймасовішу атаку дронів-камікадзе з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Повітряна тривога тривала понад 6 годин. Окупанти випустили 75 "Шахедів", сили протиповітряної оборони знищили 74 з них.

У столиці уламки збитих дронів впали у кількох районах, є руйнування. Через обстріл Києва постраждали 5 людей. Серед них 11-річна дитина. Також через атаку у Києві та області були відключення світла.

Детальніше про атаку на столицю – у матеріалі РБК-Україна.